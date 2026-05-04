Мособлводоканал выполнил более 3 тыс работ в Подмосковье в апреле

Мособлводоканал в апреле провел 3 196 работ на сетях водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Мероприятия охватили ремонт оборудования, модернизацию насосных станций и замену участков трубопроводов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение месяца специалисты выполнили замену и ремонт задвижек, настройку автоматики, обслуживание и замену поверхностных и глубинных насосов. Также проведены модернизация и ремонт насосных станций, включая чистку оборудования, замену сальников, ремонт валов и обновление электрооборудования. Отдельное внимание уделили ремонту и замене участков водопроводных сетей для повышения качества и надежности подачи воды. Только за последнюю неделю выполнено более 670 мероприятий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что свыше 50 водоканалов региона проводят промывку трубопроводов для увеличения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

В Электростали на главной насосной станции очистных сооружений провели комплексную чистку насосов и заменили контакторы на насосном агрегате №3. На РНС обновили сальниковую набивку на вводных задвижках диаметром 500 мм. В деревне Губино Орехово-Зуевского округа на улице Пролетарская заменили центральный участок сети холодного водоснабжения. В поселке Радовицкий Шатурского округа на улице Спортивная отремонтировали изношенные участки водопровода, а в Егорьевске на канализационной насосной станции выполнили чистку насосов, замену сальников и ремонт вала.

По вопросам водоснабжения и водоотведения жители могут обратиться по телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.