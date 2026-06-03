Мособлводоканал устранил 926 засоров в Подмосковье за май

Специалисты Мособлводоканала за май ликвидировали 926 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье, из них 237 — за последнюю неделю месяца. По сравнению с апрелем их количество сократилось на 458 случаев, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ежедневно бригады предприятия устраняют последствия неправильной утилизации бытовых отходов. Каждый засор требует проведения сложной технологической операции с применением специализированной техники.

Для прочистки сетей используют каналопромывочные машины высокого давления и мощные илососы. С их помощью из системы извлекают спрессованный неразлагаемый мусор. Нередко на поверхность поднимают десятки килограммов посторонних предметов, которые должны утилизироваться в контейнерах, а не попадать в трубы.

Чаще всего в унитазы и раковины выбрасывают влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки и диски, подгузники, наполнители для кошачьих туалетов, строительный мусор и пищевые отходы. Такие предметы скапливаются на насосных станциях и очистных сооружениях, приводят к поломке оборудования и сбоям в работе коммунальной инфраструктуры.

В министерстве напомнили, что в канализацию нельзя выбрасывать гигиенические изделия, тряпки и бытовой мусор, а в кухонную мойку — сливать горячий жир, кофейную гущу и чайную заварку. Соблюдение этих правил позволяет поддерживать систему водоотведения в исправном состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.