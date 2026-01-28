Мособлводоканал работает в режиме повышенной готовности из-за снегопада

сегодня в 06:53

По поручению Министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева все филиалы Мособлводоканала переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на нарушения в работе систем водоснабжения и водоотведением в условиях снегопадов, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По данным метеорологических служб, жителей Подмосковья ожидает интенсивная трехдневная метель.

В настоящее время усилено внимание к важным объектам инфраструктуры: водозаборным узлам, канализационным насосным станциям, очистным сооружениям, в также прилегающим территориям объектов водоснабжения и водоотведения, которые требуют очистки от снега.

Особое внимание уделяется удаленным объектам, работающим в автоматическом режиме без постоянного персонала.

Отметим, что служба реагирования Мособлводоканала работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

