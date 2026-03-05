Мособлводоканал принял более 2,6 тыс обращений в Подмосковье в феврале

Жители Подмосковья в феврале направили в Мособлводоканал 2 673 обращения, более половины из них поступило через единый контакт-центр. Специалисты обрабатывают заявки круглосуточно и контролируют их исполнение до полного решения вопроса, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Более 1 394 обращений в феврале поступило через единый контакт-центр. Тематика заявок включает бытовые засоры, вопросы водоснабжения, оплату коммунальных услуг, подключение новых потребителей к инженерным сетям, а также ремонт и проверку счетчиков воды. Каждое обращение ставят на контроль до полного исполнения.

Сотрудники диспетчерской службы принимают звонки круглосуточно и помогают жителям разобраться даже в сложных ситуациях. Если требуется выезд на место, заявку оперативно передают аварийно-восстановительной бригаде. Такая система позволяет обеспечивать четкое и своевременное взаимодействие с жителями региона.

Обратиться в Мособлводоканал можно по бесплатному номеру единой линии +7 (800) 222-02-05. Кол-центр работает для жителей Московской области круглые сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.