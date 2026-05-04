Мособлводоканал из Подмосковья обсудил технику на заводе «Коммаш»

Делегация Мособлводоканала посетила Арзамасский завод коммунального машиностроения АО «Коммаш», где представила опыт эксплуатации спецтехники и обсудила ее модернизацию. Специалисты обменялись практиками с коллегами из разных регионов и осмотрели новые образцы машин, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники Мособлводоканала провели рабочий визит на Арзамасский завод коммунального машиностроения АО «Коммаш». Предприятие выпускает вакуумные, илососные, каналопромывочные и комбинированные машины, которые обеспечивают бесперебойную работу коммунальных сетей, в том числе в Подмосковье.

В ходе встречи представители Подмосковья пообщались с коллегами из Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново и других городов. За круглым столом участники обсудили опыт эксплуатации техники, обозначили ее сильные и слабые стороны и передали инженерам предложения по доработке оборудования для повышения эффективности и удобства работы.

Гостям продемонстрировали новые модели машин с современными насосами и системами, позволяющими ускорить обслуживание сетей. Делегация также посетила производственные цеха и ознакомилась с полным циклом сборки техники — от установки оборудования на шасси до финальной сборки. Ключевые узлы и агрегаты изготавливаются непосредственно на предприятии.

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По итогам визита стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.