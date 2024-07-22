Мособлконтроль проверит энергетический техникум Шатуры

В ходе проверки проконтролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупки по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» по адресу: Московская область, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 2.

Шатурский энергетический техникум реализует образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень), а также программы профессионального обучения — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, и дополнительные профессиональные программы — программы повышения квалификации.

О результатах проверки сообщат дополнительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.