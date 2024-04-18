Мособлконтроль проверил контракт на приобретение насосной станции в Раменском

В феврале текущего года Главное контрольное управление Московской области провело внеплановую проверку соблюдения законодательства РФ заказчиком — администрацией Раменского городского округа. Ведомство проверило процедуру заключения контракта на приобретение насосной станции, сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

По результатам контрольного мероприятия выявлено, что контракт на поставку комплектной канализационной насосной станции и ее монтаж, заключенный по результатам проведения электронного аукциона, не содержит информацию о товаре, предложенную участником закупки.

В действиях заказчика выявили нарушение требований части 1 статьи 34, подпункта «д» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

Начальник управления контроля определения поставщика Светлана Тимофеева сообщила, что в настоящее время решается вопрос о привлечении должностного лица заказчика к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.