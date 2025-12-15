сегодня в 18:31

Мособлгаз выпустил видеоролик о подготовке домов к пуску газа в Подмосковье

Мособлгаз опубликовал обучающий видеоролик, в котором показан поэтапный процесс подготовки жилого дома к пуску газа на примере объекта в деревне Трусово Орехово-Зуевского округа, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Все работы проводятся в рамках программы «Социальная газификация». По условиям комплексного договора «под ключ» заявителю не требуется самостоятельно искать подрядчиков и контролировать процесс — организацию берет на себя Мособлгаз.

Комплексный договор включает проектирование системы газоснабжения, монтаж газопровода, установку газового оборудования, пусконаладочные работы и техническое обслуживание. Видеоролик позволяет наглядно увидеть, как специалисты компании выполняют все этапы — от проектирования до финального пуска газа.

Подробную информацию о присоединении к программе можно получить на сайте Мособлгаза или в ближайшем офисе компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.