Мособлгаз установит 218 новых газорегуляторных пунктов в Подмосковье в 2026 году

Мособлгаз начал модернизацию газоснабжения в Подмосковье и в 2026 году установит 218 новых газорегуляторных пунктов в пяти округах, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В 2026 году Мособлгаз планирует установить в Подмосковье 218 современных узлов распределения газа. В их числе — 21 газорегуляторный пункт и 197 шкафных газорегуляторных пунктов. Основные работы пройдут в Щелковском, Пушкинском, Истринском, Раменском и Одинцовском округах.

Новые газорегуляторные пункты обеспечат надежную и бесперебойную подачу газа жителям и предприятиям даже при высоких нагрузках. Современное оборудование отличается высокой точностью регулировки давления и позволяет снизить технологические потери энергоресурса. Внедрение новых систем повысит безопасность газораспределительной сети за счет передовых технологий контроля.

Газорегуляторный пункт — это капитальное сооружение для понижения давления газа и поддержания его параметров в крупных населенных пунктах. Шкафной газорегуляторный пункт — компактная установка для аналогичных задач в малых населенных пунктах.

Реализация программы модернизации позволит снизить риски аварий и обеспечит устойчивое развитие энергетической инфраструктуры региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.