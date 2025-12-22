Мособлгаз строит новую газораспределительную сеть в селе Строкино Раменского округа

В селе Строкино Раменского округа продолжается строительство газораспределительной сети протяженностью 1,5 километра, что позволит подключить к газу новые дома бесплатно в рамках президентского проекта «Социальная газификация», сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Работы по догазификации в Строкино стартовали в 2021 году. За четыре года 176 жителей подали заявки на подключение, к участкам 169 из них уже подведены газопроводы-вводы, а 150 домов обеспечены газом.

Для участия в программе необходимо подать заявку на Социальную газификацию, что можно сделать онлайн с помощью интерактивной карты. Для проведения газа внутри участка требуется заключить комплексный договор, который включает технологическое присоединение, проектирование и строительство газопровода, поставку и монтаж оборудования, подключение и пуск газа, а также дальнейшее техническое обслуживание.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.