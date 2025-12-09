Мособлгаз проверил газовые счетчики у 40 тысяч жителей Подмосковья в 2024 году

.Специалисты Мособлгаза с начала 2024 года провели поверку газовых счетчиков у 40 тысяч жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала текущего года сотрудники Мособлгаза выполнили обязательную поверку приборов учета газа у 40 тысяч жителей Подмосковья. Процедура включает проверку соответствия оборудования метрологическим характеристикам, указанным производителем. Межповерочный интервал фиксируется в паспорте устройства и контролируется через систему ФГИС «Аршин».

Собственники должны самостоятельно организовывать поверку счетчиков. Если прибор признан исправным, выдается свидетельство о годности. В случае неисправности устройство подлежит замене, а потребитель получает уведомление о невозможности дальнейшей эксплуатации. Все результаты поверок вносятся в ФГИС «Аршин» и доступны клиентам через личный кабинет на сайте Мособлгаза.

При несвоевременной поверке начисляется плата по нормативам, которые превышают фактическое потребление. Норматив рассчитывается индивидуально для каждого домовладения с учетом площади и числа проживающих. Возобновить расчеты по показаниям счетчика можно только после поверки или замены прибора.

Жителям Подмосковья рекомендуется проверить межповерочный интервал счетчика через личный кабинет на сайте Мособлгаза или по телефону +7 (495) 122-40-04, а также подать заявку на поверку через портал РПГУ или официальный сайт компании. Работы выполняются в удобное для клиента время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.