сегодня в 19:39

Мособлгаз провел техобслуживание у 250 тысяч абонентов Подмосковья с начала года

По состоянию на 17 февраля 2026 года специалисты АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание газового оборудования у более чем 250 тысяч абонентов Подмосковья. Проверено свыше 210 тысяч квартир в многоквартирных домах и 40 тысяч частных домов, сообщила пресс-служба Мособлгаза.

Пользователи вправе требовать от прибывших специалистов представление полного списка планируемых работ и присутствовать при их исполнении.

Основной проблемой при выполнении технического обслуживания газового оборудования остается недопуск специалистов в квартиры и дома потребителей.

Мособлгаз подчеркивает, собственники жилья обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов для проведения необходимых процедур. В случае недопуска в квартиру для осуществления технического обслуживания ВКГО собственник жилого помещения несет административную ответственность в соответствии со статьей 9.23 КоАП РФ.

В целях сохранения жизни и здоровья жителей дома Мособлгаз вправе приостановить газоснабжение квартиры, где не было проведено техническое обслуживание газового оборудования, а в случае невозможности приостановления газоснабжения в такой квартире — приостанавливается газоснабжение всего подъезда.

Узнать, когда проверят ваше газовое оборудование можно на сайте Мособлгаза. https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/mkd/.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев расссказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.