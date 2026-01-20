Мособлгаз провел техобслуживание газового оборудования в 68 тыс домов Подмосковья

Мособлгаз с начала года выполнил плановое техническое обслуживание газового оборудования в 58 тыс. квартир и 10 тыс. частных домов Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала года специалисты Мособлгаза провели плановое техническое обслуживание газового оборудования в 58 тыс. квартир и 10 тыс. частных домов Подмосковья. В ходе работ были осмотрены и проверены все элементы системы подачи газа, включая плиты, котлы отопления и другое оборудование.

Особое внимание уделялось состоянию дымовых каналов и вентиляции, так как их неисправность может привести к аварийным ситуациям. По итогам проверок выявлено 40 случаев нарушений правил эксплуатации оборудования, собственникам выданы предписания для устранения нарушений.

Узнать дату проверки газового оборудования можно на сайте mosoblgaz.ru. За две недели до обслуживания управляющие компании размещают объявления в подъездах, а уведомления поступают в личный кабинет клиента Мособлгаза.

Отказ от допуска специалистов может угрожать безопасности жильцов и соседей. В случае недопуска собственник несет административную ответственность по статье 9.23 КоАП РФ, а Мособлгаз обязан приостановить газоснабжение квартиры.

Если жилье не используется, рекомендуется сообщить об этом в газовую службу для установки заглушки на вводе газа. Это снижает риск аварийных ситуаций.

Вопросы по техническому обслуживанию можно задать через телеграм-бота или по телефону +7 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.