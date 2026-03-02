Мособлгаз проведет в Подмосковье более 200 встреч в марте

Газовые участковые Мособлгаза в марте проведут более 200 встреч с жителями многоквартирных домов Подмосковья. Специалисты разъяснят новый порядок техобслуживания и ответят на вопросы по газовой безопасности, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты по техобслуживанию и газовой безопасности продолжают выезжать в многоквартирные дома региона. На встречах они консультируют жителей по вопросам эксплуатации внутридомового газового оборудования, рассказывают о действующих требованиях и отвечают на обращения, связанные с поставкой газа.

Ознакомиться с графиком встреч на март можно заранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.