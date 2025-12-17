сегодня в 17:15

Мособлгаз построит газовые сети для 60 домов в Акишево Дмитровского округа

В деревне Акишево Дмитровского округа до конца весны завершат строительство новых газораспределительных сетей для подключения 60 домов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В деревне Акишево Дмитровского городского округа началось строительство газораспределительных сетей для газификации частного сектора. Подрядчики прокладывают 1,4 километра трубопровода среднего давления и монтируют газорегуляторный пункт.

После ввода объектов в эксплуатацию и постановки на баланс специалисты приступят к подключению первых домовладений. Новая ветка обеспечит газом около 60 домов.

Акишево включено в программу социальной газификации, реализуемую в 225 населенных пунктах Дмитровского округа. В рамках программы подведение газа к границам участков жителей выполняется бесплатно.

Ранее по Президентской программе газифицировали 40 индивидуальных домов в деревне. Новый этап строительства позволит перевести еще больше домовладений с альтернативных видов топлива на газ, что повысит комфорт и снизит расходы жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.