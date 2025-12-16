Мособлгаз подключил к газу тысячу льготников в Подмосковье в 2025 году

Мособлгаз обеспечил бесплатное подключение к газу для 1 000 льготных семей в Подмосковье с начала 2025 года. Юбилейным абонентом стала семья из деревни Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

Семья Картамышевых из деревни Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа стала тысячным льготным абонентом, подключенным к газу по программе социальной газификации. Глава семьи Павел Сергеевич рассказал, что раньше для отопления использовали печь, что было дорого, а теперь в доме появилось газовое отопление.

По условиям программы, газ бесплатно подводят до границ участка, а для льготных категорий — до газового оборудования в доме. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что регион активно реализует президентский проект, чтобы как можно больше жителей получили доступ к экологичному и экономичному энергоносителю.

С марта 2022 года природный газ пришел более чем в 2500 домов Подмосковья. Региональные меры поддержки компенсируют затраты на проектирование и строительство сетей внутри участка, а также на газовое оборудование в размере 80 085 рублей, пояснил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Льготная газификация доступна 17 категориям граждан, включая многодетные семьи, мобилизованных, ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны. Подать заявку можно только через Региональный портал Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.