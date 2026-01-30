Мособлгаз подключил газ к дому многодетной семьи в деревне Щепотьево Коломенского округа

В деревне Щепотьево городского округа Коломна в конце 2025 года завершили газификацию, подключив газ к 36 домам, включая дом многодетной семьи, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В конце 2025 года в деревне Щепотьево городского округа Коломна завершили газификацию. Газ был проведен в 36 домовладений, среди которых есть дома льготных категорий граждан.

Семья Игоря и Яны, проживающая в Щепотьево восемь лет, ранее отапливала дом электричеством и камином. После завершения всех необходимых работ и подачи заявки через офис Мособлгаза, в январе специалисты подключили газ. Теперь, по словам Яны, в доме стало значительно теплее.

Многодетные семьи и еще 16 льготных категорий граждан могут воспользоваться областными льготами для газификации частных домов. Для этого дом должен быть построен и зарегистрирован в подмосковном поселении с действующей газораспределительной сетью, а заявитель — прописан в этом доме.

Заявки на льготную догазификацию принимаются через Региональный портал государственных и муниципальных услуг. После подтверждения права на льготу заявка поступает в Мособлгаз.

В 2025 году филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» с помощью региональных льгот газифицировал более 300 частных домовладений, чаще всего поддержку получали многодетные семьи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.