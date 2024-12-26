«Мособлэнерго» ввело 185 МВА трансформаторной мощности в 2024 году

Согласно плану инвестиционной программы подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго», с начала 2024 года введено в эксплуатацию 185,759 МВА дополнительной трансформаторной мощности. В рамках данной производственной программы энергетики выполняют строительство и реконструкцию электросетевых объектов в целях улучшения качества обслуживания жителей Подмосковья.

За указанный период 109 трансформаторных подстанций построено и еще 270 — реконструировано с заменой силового оборудования. Также в ходе реализации инвестпрограммы построено и реконструировано 245,522 км ЛЭП, в том числе 93,481 км воздушных и 152,041 км кабельных линий 0,4-10 кВ.

К примеру, в ноябре в городе Луховицы энергетики выполнили строительство высоковольтной кабельной линии 10 кВ, проложив 240 метров от трансформаторной подстанции ТП-16 до ТП-65 на ул. Горького. КЛ предназначена для резервного электроснабжения порядка 5 тыс. потребителей в северной части города, в том числе швейной фабрики, 2-х котельных, водопроводной насосной станции, 2-х канализационно-насосных станций, образовательных учреждений и более 800 многоквартирных домов.

В декабре текущего года энергетики также повысили надежность электроснабжения потребителей 5 СНТ в черте г. о. Зарайска. На территории СНТ «Надежда» демонтировали комплектную трансформаторную подстанцию КТП-330 и взамен установили современную КТП с трансформатором мощностью 250 кВА. Новый электрообъект обеспечил надежное электроснабжение более 250 участков в СНТ «Берёзка», «Восход», «Заря», «Медик» и «Надежда».

Благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей. Мероприятия по инвестиционным проектам находятся на контроле Министерства энергетики Московской области и выполняются в установленные программой сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.