«Мособлэнерго» начало работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Из-за ухудшения погоды в Подмосковье с 15 часов в АО «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании.

При режиме повышенной готовности на дежурство привлекаются 349 бригад (1,4 тыс. сотрудников), 568 единиц спецтехники, а еще 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 48 МВт.

При нарушении электроснабжения жителям рекомендовали обращаться по телефону горячей линии АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

В воскресенье в Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Он будет действовать до 21 часа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо провести анализ таких внештатных чрезвычайных ситуаций, как снегопад в начале мая.

«Хорошо, что у нас были генераторы. Хорошо, что у нас была слаженность. Но всегда есть к чему стремиться», — сказал Воробьев.