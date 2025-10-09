МосОблЕИРЦ впервые проведет тестирование цифрового рубля

МосОблЕИРЦ проведет первые тестовые операции с использованием цифрового рубля. POS-терминалы в двух клиентских офисах, в Красногорске и Химках, уже настроены на прием нового вида платежей, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

В качестве эксперимента цифровые рубли примут как оплату за услугу копирования. Платежи будет выполнены через цифровой кошелек, открытый в банке. Клиент с помощью смартфона считает QR-код с POS-терминала и подтвердит операцию в цифровом кошельке в мобильном приложении банка.

Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которая будет введена в оборот наряду с бумажными и металлическими деньгами. Одно из ключевых преимуществ цифровых денег — отсутствие комиссий при переводах и платежах.

МосОблЕИРЦ принимает участие в федеральном проекте по тестированию операций с цифровым рублем. Пока новым видом денег могут пользоваться только тестировщики. Для них в приложении банка-участника проекта открывается специальный счет — цифровой кошелек. Операции выполняются как обычные онлайн-платежи, по QR-коду или переводом.

Планируется, что осенью 2026 года жители Подмосковья смогут оплачивать коммунальные услуги цифровыми рублями — через POS-терминалы, установленные в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.