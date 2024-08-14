МосОблЕИРЦ разъяснил порядок расчета платы за воду на общедомовые нужды

«МосОблЕИРЦ», ведущий расчетный центр Московской области, предоставил подробные разъяснения по вопросу начисления платы за воду, используемую на общедомовые нужды (ОДН). Эта плата включает в себя расходы на мытье подъездов, полив газонов, подготовку к отопительному сезону, ремонтные работы, а также на внутридомовые потери водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Основные факторы, влияющие на размер платы:

Площадь мест общего пользования (лестничные клетки, лестницы, коридоры, колясочные, помещения охраны/консьержа и др.).

Площадь жилых и нежилых помещений в доме.

Тарифы , нормативы и показания приборов учета.

Нормативы на ОДН установлены распоряжением министерства ЖКХ Московской области № 63-РВ от 22 мая 2017 года. Нормативы разнятся в зависимости от этажности и особенностей систем водоснабжения дома. Посмотреть нормативы можно ЗДЕСЬ.

Расчет платы

Для домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), плата рассчитывается так: норматив умножается на площадь мест общего пользования, делится на общую площадь всех помещений в доме, а затем умножается на площадь квартиры и на тариф.

Пример расчета платы для квартиры площадью 43 кв. м, при отсутствии ОДПУ: Тариф на холодную воду — 50 рублей за куб. метров, норматив — 0,05 м³/м², площадь мест общего пользования — 500 кв. метров, общая площадь всех помещений — 2 600 кв. метров. Плата за услугу «Холодное водоснабжение ОДН» составит: 0,05 × 500: 2600 × 43 × 50 = 20,67 рублей.

В случае наличия ОДПУ, плата может начисляться ежемесячно по фактическим показаниям, по нормативу или по среднемесячному объему потребления. В первом случае плата начисляется, если общим собранием собственников принято соответствующее решение или в доме имеется система, позволяющая производить одномоментное снятие показаний приборов учета. В двух последних случаях по итогам года делается корректировка платы исходя из показаний ОДПУ. Такой способ предусмотрен правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными ПП РФ от 13.08.2006 № 491.

Итоговый расчет по ОДН проводится как разница между показаниями общедомового и всех индивидуальных счетчиков, умноженная на тариф и распределенная пропорционально площади всех помещений в доме.

Примеры расчетов:

1. Холодное водоснабжение ОДН: Тариф — 50 рублей/м³, объём по ОДПУ — 120 м³, суммарное потребление воды жилыми и нежилыми помещениями — 100 м³, площадь квартиры — 43 м², общая площадь всех помещений — 2600 м². Плата составит 16,54 рублей.

2. Водоотведение ОДН: Тариф — 55 рублей/м³, объём ХВС ОДН — 30 м³, ГВС ОДН — 20 м³, площадь квартиры — 43 м². Плата составит (120 -100) × 43:2600 × 50 = 16,54 рублей.

Услуга «Горячее водоснабжение ОДН» учитывает объем воды для промывки систем отопления, горячего водоснабжения, а также потери на внутридомовых сетях. Как правило, услуга отражается в двух строках: «Горячее водоснабжение (носитель) ОДН» и «Горячее водоснабжение (энергия) ОДН». В первой учитывается холодная вода, которая была подогрета. Тариф на услугу совпадает с тарифом на холодное водоснабжение. Во второй строке учитывается энергия, потраченная на подогрев воды. Тариф на услугу совпадает с тарифом на услугу «Отопление».

Услуга «Водоотведение ОДН» — это слив в канализацию холодной и горячей воды, потраченной на общедомовые нужды. Здесь суммарный объем воды умножается на тариф и распределяется пропорционально площади всех помещений в доме.

Например, тариф на водоотведение — 55 рублей/м³, объем ХВС ОДН — 30 м³, объем ГВС ОДН — 20 м³, общая площадь помещений — 2600 м², площадь квартиры — 43 м². Плата за услугу «Водоотведение ОДН» составит: (30+20) × 43: 2600 × 55 = 45,48 рублей.

Ежегодная корректировка платы по услугам ОДН

Если в доме установлены общедомовые приборы учета, а плата по услугам ОДН в течение года начислялась по нормативам, то в следующем году должна быть выполнена корректировка исходя из фактического объема потребления. Порядок перерасчета определен постановлением правительства РФ от 03.02.2022 № 92. Управляющие организации ведут учет показаний и сравнивают полученные объемы с теми, которые выставлялись к оплате в течение прошедшего года. Если по итогам обнаруживается расход сверх нормативов, то перерасчет выполняется в «+», если меньше нормативов, то в «-».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.