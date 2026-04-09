МосОблЕИРЦ начнет прием в МФЦ в девяти округах Подмосковья

Московский областной единый информационно-расчетный центр с апреля 2026 года начнет принимать жителей в помещениях МФЦ «Мои Документы» в девяти городских округах Подмосковья. Офисы центра поэтапно переедут в Балашихе, Богородском, Королеве, Люберцах, Красногорске, Наро-Фоминском, Солнечногорске, Черноголовке и Щелкове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.