МосОблЕИРЦ начнет прием в МФЦ в девяти округах Подмосковья
Московский областной единый информационно-расчетный центр с апреля 2026 года начнет принимать жителей в помещениях МФЦ «Мои Документы» в девяти городских округах Подмосковья. Офисы центра поэтапно переедут в Балашихе, Богородском, Королеве, Люберцах, Красногорске, Наро-Фоминском, Солнечногорске, Черноголовке и Щелкове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.