Москвичам продлили акцию по оплате счетов без комиссии и с кешбэком

Акцию для пользователей портала mos.ru, мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» продлили еще на год. Граждане могут оплачивать счета без комиссии через систему быстрых платежей (СБП), получать кешбэки в виде 1% от суммы платежа, сообщается на сайте мэра столицы.

Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного департамента информационных технологий Владимир Новиков отметил, что акция проводится совместно с Национальной системой платежных карт. Она позволяет жителям Москвы экономить, оплачивая счета через СБП на mos.ru и в городских мобильных приложениях. За время проведения акции ее возможностями воспользовались более 5,2 млн раз.

«Чаще всего они (пользователи — ред.) пополняли лицевой счет карты „Москвенок“, оплачивали услуги образования, ЖКХ и городской связи», — подчеркнул Новиков.

Чтобы воспользоваться СБП в сервисе «Мои платежи», необходимо выбрать нужный счет и войти в раздел «Способы оплаты», затем выбрать в списке «Система быстрых платежей». На экране появится QR-код. Его нужно отсканировать через приложение своего банка или «СБПэй» и произвести оплату.

При выборе СБП в приложениях «Госуслуги Москвы» или «Моя Москва» появляется список банков. Пользователю нужно выбрать подходящий и произвести оплату. За одну операцию можно оплачивать только один счет.

Для получения кешбэка нужно зарегистрироваться на сайте vamprivet.ru. Он автоматически возвращается на банковский счет, с которого совершали оплату. При возникновении проблем или вопросов можно обратиться в службу поддержки на портале mos.ru через форму «Обратная связь» или позвонить на горячую линию: +7 495 539-55-55.