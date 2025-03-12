Москвичам напомнили правила газовой безопасности

Столичные газовики напомнили жителям многоквартирных домов о правилах безопасности, в том числе о своевременном техническом обслуживании газового оборудования, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

О графике проведения техобслуживания можно узнать на сайте компании, а также с помощью Telegram-бота @Mosgaz_Bot. Также информация размещается на дверях подъездов и информационных досках. Уведомления о проведении ТО направляют за 20 дней до проверки.

При выявлении проблем специалисты временно приостанавливают газоснабжение. При условии обеспечения доступа к месту выполнения работ газовики тут же устраняют проблему.

Информацию о безопасном использовании газа в быту можно найти в разделе «Газ: безопасно и комфортно» на сайте АО «Мосгаз». Также здесь пользователи могут заказать услуги по ремонту и установке газовых приборов. Владельцы частных домов имеют возможность оставить заявку на заключение договора обслуживания.

С начала года сотрудники «Мосгаза» проверили 4,5 тыс. домов — около 300 тыс. квартир. Каждый год они проверяют около 1,8 млн газифицированных квартир.