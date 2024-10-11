Московская область перенимает цифровой опыт ГП «Калугаоблводоканал»

сегодня в 15:55

В рамках рабочей поездки представители профильных министерств Московской области, ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» и ГКУ МО «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» во главе с первым замминистра ЖКХ Подмосковья Сергеем Черепановым посетили ГП «Калугаоблводоканал». Цель визита — ознакомление с опытом работы в сфере цифровых решений в коммунальной инфраструктуре Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

За круглым столом представители «Калугаоблводоканала» поделились своим опытом внедрения информационной системы мониторинга гидравлической модели водоснабжения Калуги, которая обслуживает более 1 млн жителей города и района.

В ходе мероприятия разработчики интеллектуальной системы управления техническими процессами SCADA продемонстрировали работу платформы для диспетчеризации удаленных объектов водоснабжения. Платформа, внедренная через грантовую модель фонда «Сколково», контролирует более 300 объектов водоснабжения, включая около 100 объектов в городе и 200 — в окрестностях.

Для делегации была организована экскурсия в центрально-диспетчерскую службу предприятия, оборудованную программно-аппаратным комплексом управления процессами, и насосную станцию, где функционирует данная система. Таким образом, коллеги предоставили возможность убедиться в надежности SCADA и соответствии рабочих показателей объекта с отправляемой в диспетчерскую информацией.

Следует отметить, что внедрение подобной системы в более масштабном объеме планируется на объектах ГУП МО «Коммунальные системы Московской области». В качестве пилотного проекта первоначально будет задействован Павлово-Посадский городской округ, где предприятие предоставляет населению полный комплекс услуг водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

«Мы активно изучаем успешные практики в других регионах, чтобы ускорить процесс цифровизации и повысить эффективность работы коммунальных систем в Подмосковье. Опыт Калугаоблводоканала наглядно показывает, как современные технологии позволяют оптимизировать качество водоснабжения», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.