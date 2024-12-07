Морской институт в Мариуполе восстановлен силами строителей из Подмосковья

В Мариуполе завершены работы по восстановлению Азовского морского института, филиала Севастопольского государственного университета — важного образовательного центра региона, пострадавшего во время боевых действий. Мероприятия были проведены специалистами фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители из Подмосковья восстановили 4 учебных корпуса института общей площадью более 15 тыс. кв. м, а также здания мастерской и общежития на 150 мест. Значимой частью проекта стал ремонт библиотеки института, считывающей более 40 тыс. учебников, специализированных справочных материалов и пособий, которые создают студентам комфортные условия для получения знаний и подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Восстановление Азовского морского института — это вклад не только в образование, но и в развитие целого региона, подготовку квалифицированных кадров, которые будут двигателями отрасли в будущем.

Контроль за соблюдением строительных норм и стандартов качества на объекте осуществлялся специалистами ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.