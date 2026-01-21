Модернизированная аварийно-диспетчерская служба Каширы обеспечивает стабильную работу ЖКХ

Аварийно-диспетчерская служба Каширы создана на базе муниципальных предприятий «Водоканал» и «Теплосеть» и оснащена современными цифровыми технологиями. Благодаря внедрению датчиков температуры и давления на ключевых объектах, информация поступает в диспетчерскую в режиме онлайн, что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения в работе коммунальных систем.

В службе ежедневно дежурят четыре аварийные бригады и девять диспетчеров, которые принимают и выполняют заявки в течение четырех часов. Для повышения мобильности бригады оснащены защищенными планшетами и новыми автомобилями, а рабочие места диспетчеров оборудованы профессиональными дисплеями и мощными компьютерами.

Глава округа Роман Пичугин отметил, что интеллектуальные системы мониторинга позволяют предотвращать сбои на ранних стадиях, а современные технологии напрямую влияют на комфорт жителей. В период новогодних праздников служба выполнила 50 заявок, все инциденты были устранены в нормативные сроки.

Аварийные бригады полностью укомплектованы необходимым оборудованием для работы в любых условиях. Кроме того, ресурсы службы используются для помощи социальным объектам, например, при расчистке территорий школ и остановок. Слаженная работа коллектива обеспечивает надежность и бесперебойную работу коммунального комплекса округа.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.