Модернизирован крупный газорегуляторный пункт на западе Москвы

сегодня в 11:00

На западе столицы полностью закончена модернизация крупного газорегуляторного пункта «Кунцево 95», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр пояснил, что в мегаполисе планомерно обновляют газорегуляторные пункты, где давление газа понижается до определенных значений и держится в установленных пределах.

«Отремонтировали газорегуляторный пункт „Кунцево 95“ на Сколковском шоссе, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора Можайского района», — заявил Бирюков.

По словам заммэра, данный газорегуляторный пункт заработал еще в прошлом веке, его решили модернизировать в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования.

«В рамках проекта специалисты АО „Мосгаз“ установили новый шкафной газорегуляторный пункт, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности», — сказал Бирюков.

Он добавил, что все работы были проведены в сжатые сроки, отключение потребителей от газоснабжения не производилось.

Бирюков подчеркнул, что на всех газорегуляторных пунктах Москвы есть запорные устройства, а параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской. Это позволяет управлять газовым хозяйством столицы в режиме реального времени.