Модернизацию очистных сооружений начали в малых населенных пунктах Подмосковья

В условиях растущего интереса к загородной жизни все больше людей выбирают села и деревни в качестве основного места жительства. Для обеспечения комфорта и экологической безопасности жителей небольших населенных пунктов особую актуальность приобретают строительство и модернизация очистных сооружений. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выступило инициатором пилотного проекта по модернизации малых канализационных очистных сооружений (КОС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация проекта рассчитана на 2025–2028 годы. Министерство ЖКХ региона уже направило в Минстрой РФ заявку о включении 33 объектов в новый федеральный проект «Вода России».

В рамках первого этапа проекта, проведенного МинЖКХ Подмосковья совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, было обследовано 135 малых КОС. В настоящее время идет подготовка к работам на 17 объектах, в том числе, два объекта КОС в округе Истра, 11 объектов в округе Можайский, и по два КОС в округе Сергиево-Посадский и Павловский Посад. На эти цели заложены в проекте бюджета 2026–2028 гг. средства в размере 5 млрд рублей.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил важность работы в этом направлении.

«Развитие инженерной инфраструктуры в селах, деревнях и поселках — это ключ к устойчивому развитию территорий и повышению качества жизни всего региона. Модернизация малых очистных сооружений позволит нам создать условия для комфортного загородного проживания и привлечения новых жителей в села и деревни Подмосковья. Работы в рамках пилотного проекта будут включать установку блочно-модульных КОС и подведение необходимых коммуникаций. Проект станет основой для дальнейших планов модернизации и строительства подобных объектов на всей территории Московской области», — заключил министр ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.