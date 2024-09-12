Модернизацию крупного газорегуляторного пункта завершили на юго-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) «Капотня блок». Он расположен на юго-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

ГРП «Капотня блок» обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Капотня. В рамках проекта его модернизации специалисты АО «Мосгаз» установили новый шкафной газорегуляторный пункт собственного производства.

«Новый ГРП отличается высокой степенью надежности, пониженными шумовыми характеристиками. Это соответствует современным требованиям безопасности», — подчеркнул Бирюков.

По его словам, производительность нового ГРП составляет 930 кубометров в час. Ремонтные работы были выполнены в сжатые сроки. Они проводились без отключения потребителей от газоснабжения.

Бирюков напомнил, что в Москве ведется планомерная работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

Он добавил, что все ГРП в столице оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской. Она позволяет управлять газовым хозяйством в режиме реального времени.