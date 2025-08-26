Модернизация тепловых сетей в Ленинском достигла 90%

В ходе рабочего визита глава Ленинского городского округа Станислав Каторов оценил готовность объектов системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Основные работы на пяти участках тепловых сетей в городе Видное и поселке Развилка подходят к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наша задача — обеспечить надежную и бесперебойную работу тепловых сетей в преддверии отопительного сезона. Поэтому мы тщательно контролируем ход работ на каждом участке, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены качественно и в срок. Для нас крайне важно не только возвести и установить оборудование, но и гарантировать его своевременный ввод в эксплуатацию и бесперебойную работу в течение всего отопительного сезона. Планируем провести пробные пуски во второй половине сентября. Работы ведутся в соответствии с графиком», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Высокая готовность к отопительному сезону 2025-26 годов отмечена на ряде объектов. В частности, в городе Видное, на участке от дома № 12 до дома № 8 по улице Советской, выполнено 90% запланированных работ, врезка в существующие сети намечена на 29 августа. На участке по улице Советской от дома № 28 до дома № 32 готовность составляет 70%, врезка запланирована на 15 сентября. В поселке Развилка, на участке от дома № 14 до дома № 9, врезка в действующие сети уже произведена, сейчас ведутся работы по обратной засыпке грунта с последующим благоустройством. На участке от дома № 29 до дома № 1а готовность составляет 50%, там завершаются работы по прокладке трубопровода в районе торгового центра. Подключение к действующей сети запланировано на 10 сентября. Кроме того, значительный прогресс наблюдается на новом участке тепловых сетей от дома № 8 по улице Березовой в городе Видное до тепловых сетей в 6-м микрорайоне.

В настоящее время проводятся работы по монтажу тепловой камеры в точке врезки и обратная засыпка песком территории под парковкой. Все работы планируется завершить в начале сентября. Уточняется, что после завершения капитального ремонта технологической части на всех объектах в кратчайшие сроки будет произведена обратная засыпка и восстановление благоустройства территории. В текущем году в рамках программы запланирована замена более 8 километров теплотрасс, реконструкция трех центральных тепловых пунктов и прокладка нового участка теплосети. Параллельно ведется подготовка к следующему этапу программы, который предусматривает обновление в 2026 году 17 объектов, включая котельные, ЦТП и участки сетей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.