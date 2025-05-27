Многоэтажный дом на севере Москвы затопило кипятком из-за прорыва трубы

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Трубу с кипятком прорвало в многоэтажном доме, расположенном в столичном районе Ховрино. Вода затопила квартиры. Жители жалуются, что это уже не первое подобное происшествие, сообщает «Осторожно, Москва».

Пострадавший от прорыва трубы дом находится на улице Дыбенко. Жильцы запечатлели, как в их квартирах фонтаном бьет вода. Также она стекает по наружной стене дома.

По словам жителей, прорыв труб с кипятком в здании происходит уже на протяжении шести месяцев. Граждане часто пишут жалобы, но ситуация не меняется.

Как утверждают жильцы, трубы в доме изначально установили с ошибкой. Например, в стояке с горячей водой были установлены трубы для холодной воды.

После частных «наводнений» УК проводит только локальный ремонт. В организации утверждают, что полностью трубы заменить получится только 2039 году.

Собственники заявили о намерении поменять трубы за свой счет, так как они устали устранять последствия потопов.

27 мая прорыв трубы произошел на улице Сельскохозяйственная в Москве. Там хлынул фонтан высотой в четыре этажа.