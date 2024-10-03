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Многодетной семье из Подмосковья подключили газ по президентской программе

Специалисты «Мособлгаза» газифицировали домовладение многодетной семьи Нагорновых, проживающих в селе Нижнее Хорошово г. о. Коломна в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация». Для строительства газопровода внутри участка жители воспользовались региональной льготой, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Ранее дом отапливался электрическим котлом, в морозную зиму ежемесячная оплата превышала 15 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что в рамках программы «Социальная газификация» газ до границ участка проводится бесплатно. Работы внутри границ оплачиваются заявителем. Льготным же категориям граждан оплачивать работы внутри участка не нужно. Также покрывается полностью газовое оборудование стоимость до 80 тыс. рублей.

С начала действия региональных льгот на газификацию принято семь тысяч заявок от жителей Подмосковья.

Дополнительная мера поддержки доступна для 17 категорий граждан. Узнать, положены ли вам дополнительные меры поддержки, можно на сайте.

Заявку на льготную газификацию необходимо подавать через «Госуслуги» по прямой ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что Московская область является лидером федерального рейтинга по выполнению президентского проекта.

«Социальная газификация — президентский проект, который пришелся по душе нашим жителям. Московская область — самая большая по количеству домовладений, включенных в программу, это не менее 115 тыс. домов, порядка 300-350 тыс. жителей», — отмечал Воробьев.