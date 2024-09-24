Многодетной семье из Коломны подключили газ по президентской программе

Многодетные родители Алексей и Юлия из Коломны стали абонентами Мособлгаза в середине сентября. Вместе с тремя сыновьями они переехали в свой дом на улице Шоссейной шесть лет назад и теперь оценивают не только плюсы загородной жизни, но и преимущества газифицированного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Про газ мы задумались сразу после переезда, но цены кусались. Решили подождать и правильно сделали: в 2023 году подали заявку не просто на социальную газификацию, а на догазификацию по льготе. Итог — бесплатные строительно-монтажные работы внутри границ участка и существенное финансовое подспорье при покупке газового оборудования», — рассказывает Юлия.

В этот же день голубое топливо пришло и в дом еще одной семьи: на улице Советской в Нижнем Хорошове. Этот населенный пункт — один из сотни в городском округе Коломна, вошедших в президентскую программу «Социальная газификация». Крупное село активно прирастает новыми частными домами, и запрос на подключение «голубого топлива» здесь немалый.

Всего с 2021 года филиал «Юго-Восток» Мособлгаза газифицировал здесь 41 домовладение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что Московская область является лидером федерального рейтинга по выполнению президентского проекта.

«Социальная газификация — президентский проект, который пришелся по душе нашим жителям. Московская область — самая большая по количеству домовладений, включенных в программу, это не менее 115 тыс. домов, порядка 300-350 тыс. жителей», — отмечал Воробьев.