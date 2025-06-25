Многодетная семья из Павловского Посада газифицировала дом по льготной программе
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
Семья Чернышевых из Павловского Посада получила возможность подключить газ к загородному дому благодаря программе льготной газификации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дмитрий и Наталья вместе с тремя сыновьями долгое время планировали переезд, однако проведение газа оказалось для них финансово сложным.
«Когда я начал строить дом, то думал, что газ мы сразу провести не осилим, поэтому предусмотрел два котла — электрический и газовый. Потом услышал про льготную газификацию, подали заявку. Но отопление продолжал готовить под электрический котел, так как в эту зиму было решено переехать точно. А тут — раз, и заявку одобрили, да ещё всё бесплатно сделали. Мне даже электрический котел не пригодился. Теперь в июле планируем переехать! Без льготы я не знаю, когда бы смогли провести газ!» — рассказал Дмитрий Чернышев, глава семьи.
Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы по газификации до границы участка и внутри него, а также субсидию на покупку газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей.
Условия программы предусматривают, что участники должны быть собственниками жилого дома и иметь в нем официальную регистрацию.
Подробнее о категориях льготников и дополнительных мерах поддержки можно узнать на официальных порталах.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.