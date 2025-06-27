МинЖКХ Подмосковья приняло участие в Международной выставке лифтов

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С 25 по 27 июня на ВДНХ проходит Международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week. Участие в мероприятии приняло министерство ЖКХ Московской области и его подведомственные организации — фонд капитального ремонта и управление технического надзора капитального ремонта региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Свыше 130 ведущих компаний-производителей подъемного оборудования из России, Белоруссии, Турции, Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана представили свои технологии и инновационные решения.

Среди экспонатов:

узлы и компоненты лифтов и подъемных механизмов;

диспетчерские системы;

системы управления и контроля хода кабин.

Лифты завода-участника из Лыткарина уже установлены в 50 домах Подмосковья по региональной программе капремонта.

В рамках деловой программы состоялось Всероссийское совещание по вопросам замены лифтового оборудования при капитальном ремонте. Одна из ключевых тем — исполнение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» до 2030 года.

27 июня самые юные участники выставки приглашаются на историческую викторину про лифтовую отрасль и тематический сбор пазлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.