МинЖКХ Подмосковья приняло участие в Международной выставке лифтов
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С 25 по 27 июня на ВДНХ проходит Международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week. Участие в мероприятии приняло министерство ЖКХ Московской области и его подведомственные организации — фонд капитального ремонта и управление технического надзора капитального ремонта региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Свыше 130 ведущих компаний-производителей подъемного оборудования из России, Белоруссии, Турции, Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана представили свои технологии и инновационные решения.
Среди экспонатов:
- узлы и компоненты лифтов и подъемных механизмов;
- диспетчерские системы;
- системы управления и контроля хода кабин.
Лифты завода-участника из Лыткарина уже установлены в 50 домах Подмосковья по региональной программе капремонта.
В рамках деловой программы состоялось Всероссийское совещание по вопросам замены лифтового оборудования при капитальном ремонте. Одна из ключевых тем — исполнение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» до 2030 года.
27 июня самые юные участники выставки приглашаются на историческую викторину про лифтовую отрасль и тематический сбор пазлов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.