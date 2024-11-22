МинЖКХ Подмосковья начало рекрутинговую кампанию профессионалов в сфере ЖКХ

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Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместило в СМИ и городских пабликах приглашение на работу профессионалов в сфере коммунального хозяйства. Министерство ищет слесарей, электрогазосварщиков, электромонтеров и специалистов на котельные, сообщает пресс-служба ведомства.

Перечень вакансий и зарплат:

  • слесарь (АВР, ремонтник) — до 65 000 рублей;
  • слесарь-сантехник — до 60 000 рублей;
  • слесарь КИПиА — до 60 000 рублей;
  • электрогазосварщик, сварщик — до 65 000 рублей;
  • электромонтер — до 60 000 рублей;
  • водитель КМУ/спец. машины — до 60 000 рублей;
  • машинист насосных установок — до 50 000 рублей;
  • оператор котельной — до 50 000 рублей.

Работодатель предлагает:

  • оформление по ТК;
  • социальную поддержку;
  • вахтовый метод работы;
  • скидки на корпоративно-курортное лечение и отдых;
  • карьерный рост;
  • подарки детям;
  • материальную помощь;
  • обучение;
  • удобный сменный график;
  • проживание.

Контакты для связи:

  • +7 (916) 436-28-18 — TsyrkovaTS@mosreg.ru;
  • +7 (916) 435-28-32 — MetliakovaNV@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.