МинЖКХ Подмосковья начало рекрутинговую кампанию профессионалов в сфере ЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместило в СМИ и городских пабликах приглашение на работу профессионалов в сфере коммунального хозяйства. Министерство ищет слесарей, электрогазосварщиков, электромонтеров и специалистов на котельные, сообщает пресс-служба ведомства.

Перечень вакансий и зарплат:

слесарь (АВР, ремонтник) — до 65 000 рублей;

слесарь-сантехник — до 60 000 рублей;

слесарь КИПиА — до 60 000 рублей;

электрогазосварщик, сварщик — до 65 000 рублей;

электромонтер — до 60 000 рублей;

водитель КМУ/спец. машины — до 60 000 рублей;

машинист насосных установок — до 50 000 рублей;

оператор котельной — до 50 000 рублей.

Работодатель предлагает:

оформление по ТК;

социальную поддержку;

вахтовый метод работы;

скидки на корпоративно-курортное лечение и отдых;

карьерный рост;

подарки детям;

материальную помощь;

обучение;

удобный сменный график;

проживание.

Контакты для связи:

+7 (916) 436-28-18 — TsyrkovaTS@mosreg.ru;

+7 (916) 435-28-32 — MetliakovaNV@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.