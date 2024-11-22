МинЖКХ Подмосковья начало рекрутинговую кампанию профессионалов в сфере ЖКХ
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместило в СМИ и городских пабликах приглашение на работу профессионалов в сфере коммунального хозяйства. Министерство ищет слесарей, электрогазосварщиков, электромонтеров и специалистов на котельные, сообщает пресс-служба ведомства.
Перечень вакансий и зарплат:
- слесарь (АВР, ремонтник) — до 65 000 рублей;
- слесарь-сантехник — до 60 000 рублей;
- слесарь КИПиА — до 60 000 рублей;
- электрогазосварщик, сварщик — до 65 000 рублей;
- электромонтер — до 60 000 рублей;
- водитель КМУ/спец. машины — до 60 000 рублей;
- машинист насосных установок — до 50 000 рублей;
- оператор котельной — до 50 000 рублей.
Работодатель предлагает:
- оформление по ТК;
- социальную поддержку;
- вахтовый метод работы;
- скидки на корпоративно-курортное лечение и отдых;
- карьерный рост;
- подарки детям;
- материальную помощь;
- обучение;
- удобный сменный график;
- проживание.
Контакты для связи:
- +7 (916) 436-28-18 — TsyrkovaTS@mosreg.ru;
- +7 (916) 435-28-32 — MetliakovaNV@mosreg.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.
«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.