Минстрой: нагрузка на граждан при оплате услуг УК увеличиваться не будет

Минстрой не планирует увеличивать финансовую нагрузку на граждан при оплате услуг управляющих компаний (УК), сообщает ТАСС .

В ведомстве отметили, что важно исполнить поручение президента РФ именно путем освобождения от обложения НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД. При этом Минстрой выступает против увеличения финансовой нагрузки на граждан при оплате услуг УК.

Глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пообещал поддержать предложение парламентариев, направленное на исполнение поручения президента РФ по освобождению от НДС услуг УК.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минстрой выступил в поддержку инициативы о возможном увеличении стоимости услуг, предоставляемых управляющими компаниями.

