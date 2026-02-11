Минстрой поддержал увеличение цен на услуги управляющих компаний в России

Министерство строительства РФ выступило в поддержку инициативы о возможном увеличении стоимости услуг, предоставляемых управляющими компаниями, об этом заявил министр Ирек Файзуллин в ходе работы комитета Госдумы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА Новости .

В рамках того же обсуждения парламентарий Владимир Кошелев обратил внимание на текущую ситуацию, при которой УК лишены возможности корректировать тарифы на свою работу. Он отметил, что в условиях новых фискальных правил, вступивших в силу с начала 2026 года, управляющим компаниям, вероятно, придется сокращать либо объем, либо качество предоставляемых услуг.

Это происходит на фоне того, что организации, поставляющие ресурсы, уже получили право на соответствующую надбавку. Для разрешения данной ситуации в Госдуме был разработан законодательный проект, предусматривающий внесение необходимых изменений в действующий Жилищный кодекс.

«Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг», — отметил Файзуллин.

