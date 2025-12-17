Министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием жителей по вопросам коммунальных услуг

Личный прием граждан по вопросам капитального ремонта, строительного контроля и качества коммунальных услуг прошел в приемной правительства Московской области. Жители из разных округов обратились к министру ЖКХ Кириллу Григорьеву, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В приемной правительства Московской области состоялся ежемесячный личный прием граждан. Жители из разных округов, включая Дмитров и Серпухов, обратились к руководству министерства с вопросами капитального ремонта, работы строительного контроля и качества коммунальных услуг.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность режима эскалации при решении обращений. Он отметил, что одной из ключевых задач совместно с главами и заместителями глав муниципалитетов остается обеспечение прозрачности и информированности жителей о выполнении дорожных карт и ходе модернизации объектов.

По каждому обращению были даны поручения. Жителю городского округа Химки по вопросу ремонта фасада дома управляющая организация устранит выявленные дефекты в рамках текущего ремонта. Жителю городского округа Щелково, участнику СВО, одобрили перенос сроков капитального ремонта крыши и ВИС дома на 2027–2028 годы вместо 2032 и 2038 годов. Жителю Богородского городского округа поручено провести обследование неисправной станции озонирования и восстановить ее работу в кратчайшие сроки.

С начала года министерство провело более 25 личных приемов, рассмотрев свыше 400 обращений жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.