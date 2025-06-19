Министерство ЖКХ Подмосковья проведет прямую линию для жителей

сегодня в 19:10

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Векленко проведет прямую линию для неравнодушных жителей региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Есть вопросы по эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения и реализации госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Задавайте их по ссылке. Ответы на самые актуальные прозвучат на прямой линии.

Дата проведения: 25 июня.

Время начала: 10:00.

Место: онлайн-конференция.



Вопросы принимаются уже сейчас. Завершится прием вопросов 24 июня в 10:00.

Формат «Прямой линии» — это инструмент открытого диалога между гражданами и представителями ведомств, который позволяет жителям получить исчерпывающие разъяснения, а также познакомиться с деятельностью ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.