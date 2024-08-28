Министерство ЖКХ Подмосковья подвело итоги работы подведомственных организаций

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, под руководством Первого заместителя министра Анжелы Пуховой, открыло ежегодные заседания балансовой комиссии, на которых были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству организаций за 2023 год и первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия провела всестороннюю оценку работы Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция по организации обращения с отходами» и Некоммерческой организации «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области».

«По результатам проведенной комиссии деятельность организаций, подведомственных МинЖКХ Подмосковья была оценена удовлетворительно. Мы отмечаем положительную динамику работы по ряду ключевых направлений, но одновременно предложили ряд рекомендаций для повышения эффективности их финансово-хозяйственной деятельности», — отметила Анжела Пухова.

Комиссия также оценила работу по реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая накопление, сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Особое внимание было уделено эффективности использования закрепленного имущества и управления акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ.

На мероприятиях присутствовали представители Министерства чистоты Московской области, которые в последствии будут курировать деятельность фонда, однако тесное сотрудничество организации с ведомством сохранится.

Некоммерческая организация «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» на протяжении нескольких лет активно оказывала меры поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере переработки отходов на территории Московской области. Поддержка осуществлялась как самостоятельно, так и в рамках сотрудничества с такими крупными финансовыми институтами, как ПАО «Сбербанк» и ПАО «Промсвязьбанк».

Один из приоритетных механизмов поддержки — предоставление льготных займов. Эти займы направлены на обеспечение текущей деятельности организаций, работающих в сфере обращения с ТКО, а также на возмещение затрат, связанных с профилактикой и предотвращением негативного воздействия на окружающую среду или модернизацией комплексов по переработке отходов.

Министерство продолжит активно работать над повышением эффективности работы подведомственных ему организаций, ведь от такой деятельности зависит качество жизни населения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.