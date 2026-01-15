сегодня в 23:29

Минэнерго: в Запорожской области началось подключение к электроснабжению

В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже вновь подключены к сети», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о массовом отключении электроэнергии, без света остаются более 144 тыс. потребителей.

В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий и обледенения линий электропередачи.

