Минэнерго: в Запорожской области началось подключение к электроснабжению
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже вновь подключены к сети», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о массовом отключении электроэнергии, без света остаются более 144 тыс. потребителей.
В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий и обледенения линий электропередачи.
