Минэнерго предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Мособлэнерго»

Внимание жителей Московской области обращают на участившиеся случаи мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками «Мособлэнерго» в телефонных разговорах с жителями региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Злоумышленники звонят гражданам от лица «Мособлэнерго» с предложением замены приборов учета или иных услуг, после чего аферисты делают попытки заполучить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или иные персональные данные жителей.

Специалисты «Мособлэнерго» никогда не запрашивают персональные данные (номер паспорта, СНИЛС и т. д.) по телефону. Передача персональных данных возможна только в личном кабинете на «Портале потребителя» компании или в офисе при подаче заявлений.

Граждан призывают быть бдительными и осторожными. Не сообщать свои персональные данные или коды из СМС-сообщений в телефонных разговорах с неизвестными лицами.

Если вы столкнулись с фактом мошеннических действий, сообщите об этом в службу безопасности «Мособлэнерго»: 8 (495) 780-39-62, доб. 3336; 3339; 2136; 1015.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.