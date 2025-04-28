МФЦ Подмосковья стали участниками традиционных весенних субботников

Сотрудники подмосковных офисов МФЦ приняли участие в ежегодных весенних субботниках, внеся свой вклад в чистоту и порядок региона. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В отличие от предыдущих весенних уборок, в этом году их география не ограничилась служебными помещениями и прилегающей к зданию МФЦ территорией. В рамках ежегодного месячника чистоты специалисты офисов «Мои Документы» активно поддержали общегородскую инициативу и вышли на весенний субботник, чтобы внести свой вклад в благоустройство своих муниципалитетов.

Коллектив МФЦ из Звездного городка посадили кедры возле памятника Юрию Гагарину. Также часть коллективов приняла участие в уборке территорий, прилегающих к мемориалам в честь Великой Победы.

Сотрудники многофункциональных центров помогали в уборке парков, скверов и улиц своих муниципалитетов. Они занимались сбором мусора, опавшей листвы и сухих ветвей, а также побелкой и посадкой деревьев, покраской бордюров и лавочек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.