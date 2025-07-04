МФЦ Подмосковья проведут детские творческие мастер-классы в честь Дня семьи

3 и 4 июля МФЦ Подмосковья проводят творческие мастер-классы для детей. Маленькие участники могут самостоятельно создать макет традиционной праздничной открытки с изображением ромашек — «февроньки» славянского символа Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«МФЦ Подмосковья всецело поддерживают проведение культурных мероприятий для молодого поколения, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей. Необходимо с ранних лет доносить до детей, что нет ничего важнее, чем крепкая, здоровая семья», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Двухдневная серия детских мастер-классов — настоящий фестиваль художественного искусства в МФЦ. Несмотря на то, что на всех «февроньках» расцветают букеты белых полевых ромашек, работы юных участников очень самобытные и яркие. Сами же дети и их родители отмечают особую трогательную теплоту, с которой организованы мероприятия в МФЦ Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.