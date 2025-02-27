Мариупольский детсад снова открывает свои двери благодаря строителям Подмосковья
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Эксперты ГБУ МО «УТНКР» подтвердили и приняли объемы выполненных работ по восстановлению детского сада № 20 в Центральном районе Мариуполя. После заключительной приемки технадзора дошкольное учреждение снова открывает свои двери для 110 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Здание детсада и прилегающая к нему территория в ходе боевых действий получили серьезные повреждения в результате артиллерийских обстрелов.
Работы по восстановлению проводились фондом капитального ремонта МО.
В процессе капитального ремонта были выполнены следующие мероприятия:
- восстановление конструктива здания;
- ремонт кровли и фасада;
- установка новых дверных и оконных блоков;
- замена всех инженерных коммуникаций;
- внутренняя отделка помещений;
- благоустройство прилегающей территории.
На обновленной территории детского сада появились новые пешеходные дорожки, зеленые зоны, ограждения, а также современные качели и горки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.