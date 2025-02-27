Мариупольский детсад снова открывает свои двери благодаря строителям Подмосковья

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» подтвердили и приняли объемы выполненных работ по восстановлению детского сада № 20 в Центральном районе Мариуполя. После заключительной приемки технадзора дошкольное учреждение снова открывает свои двери для 110 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание детсада и прилегающая к нему территория в ходе боевых действий получили серьезные повреждения в результате артиллерийских обстрелов.

Работы по восстановлению проводились фондом капитального ремонта МО.

В процессе капитального ремонта были выполнены следующие мероприятия:

восстановление конструктива здания;

ремонт кровли и фасада;

установка новых дверных и оконных блоков;

замена всех инженерных коммуникаций;

внутренняя отделка помещений;

благоустройство прилегающей территории.

На обновленной территории детского сада появились новые пешеходные дорожки, зеленые зоны, ограждения, а также современные качели и горки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.