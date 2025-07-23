Максим Гущин возглавил управление технадзора капремонта Московской области

сегодня в 14:13

К своим обязанностям приступил генеральный директор управления технадзора капитального ремонта Подмосковья — Максим Гущин. За время работы в правительстве региона Максим Валерьевич зарекомендовал себя как высокоэффективный руководитель и профессионал своего дела. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Трудовой путь:

2023–2024 гг.

Начальник управления развития сферы услуг министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

2024–2025 гг.

Начальник управления по работе с управляющими организациями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С мая 2025 г.

Заместитель генерального директора управления технического надзора капитального ремонта.

Команда МинЖКХ Московской области поздравляет с новой вершиной и желает успехов, эффективных решений и воплощения стратегических инициатив на благо региона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

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