Лифты-убийцы терроризируют жителей 24-этажного дома в Новосибирске

В Новосибирске жители многоэтажки, расположенной по адресу улица Петухова, дом 162, вышли на протест из-за опасных лифтов. 16 ноября жильцы 24-этажного дома собрались на 18-м Бронном переулке, ½, чтобы заявить о своем недовольстве состоянием пассажирских лифтов. По словам собравшихся, они систематически ломаются и не справляются с перевозкой всех жителей дома. Главное требование протестующих — полная замена лифтов в 4, 5 и 6 подъездах. Журналисты Om1 Новосибирск выяснили, с какими трудностями сталкиваются жильцы и когда возникли первые неполадки.

Что не так с лифтами

Ирина Г., проживающая в доме, рассказала, что неисправности в работе лифтов наблюдались с момента ввода здания в эксплуатацию в 2023 году. По ее словам, еще при приемке квартиры лифт издавал странные звуки, двигался очень медленно, а двери закрывались с задержкой. Тогда прораб и представители управляющей компании объясняли это обкаткой нового оборудования. Однако спустя два года лифты регулярно ломаются и останавливаются.

За время эксплуатации в лифтах проводился ремонт основных узлов, сменилась обслуживающая организация, был установлен модуль, обеспечивающий их параллельную работу, но это не привело к улучшению ситуации.

По словам Ирины, в доме постоянно образуются очереди на лифт утром и вечером. Из-за этого жильцы опаздывают на работу и учебу. Кроме того, по ее словам, отправлять ребенка одного в лифт страшно, потому что он может застрять в любой момент. Внутри лифта отсутствует связь, и дозвониться никуда невозможно.

Женщина также рассказала, что однажды лифт резко сорвался с нескольких этажей, но, к счастью, сработала тормозная система. Часто, когда один лифт простаивает, второй перегружен и тоже застревает. Диспетчеры пытаются перезагрузить его дистанционно, но это не всегда эффективно, добавила она.

Ирина также отметила, что из-за проблем с лифтом ее семье стало сложно покупать мебель и заказывать еду на дом. По ее словам, курьеры отказываются подниматься на 19 этаж, увидев очередь или неисправный лифт. Сотрудники скорой помощи поднимаются пешком.

«Мы не хотим ждать трагедии», — подчеркнула женщина.

Людмила К., другая жительница дома, также подтвердила, что проблемы с лифтами существовали с момента сдачи дома в 2023 году.

«Я вообще боюсь заходить в лифт. Один из двух постоянно не работает, а люди ждут его по полчаса», — поделилась она.

Проверка не выявила серьезных изъянов

Старшая по дому Инесса У., ссылаясь на информацию от УК, отметила, что лифты прошли ежегодное техническое освидетельствование, в ходе которого было выявлено всего три замечания. Она не понимает, почему при проверке не обнаружили более значимые дефекты, так как состояние лифтов указывает на наличие серьезных проблем. Возможно, проверки проводятся по стандартному регламенту, и тщательное обследование всех узлов не осуществляется, предположила женщина.

В течение октября она направила семь жалоб относительно работы лифтов. Директор компании-застройщика был проинформирован заблаговременно о запланированном митинге. Соответствующее письмо имеется в распоряжении редакции Om1 Новосибирск.

Старшая по дому требует, чтобы до 20 ноября 2025 года была предоставлена официальная информация о графике полной замены лифтового оборудования. В противном случае жильцы собираются обратиться в судебные органы, прокуратуру, а также другие инстанции для защиты своих прав.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.