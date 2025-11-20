Лифты обновили в более чем 130 МКД Подмосковья с начала года

Фонд капитального ремонта Подмосковья произвел замену лифтового оборудования в 134 многоквартирных домах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. Так, всего в 2025 году планируется заменить 415 лифтов в 146 многоквартирных домах.

Больше всего объектов специалисты отремонтировали в:

Королеве — 15 МКД, заменено 35 лифтов;

Подольске — 8 МКД, заменено 22 лифта;

Балашихе — 8 МКД, заменено 20 лифтов;

Лобне — 5 МКД, заменено 19 лифтов;

Сергиевом Посаде — 9 МКД, заменено 18 лифтов.

Современное оснащение лифтов включает:

антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений;

энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии;

интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров.

Приемка каждого введенного в эксплуатацию лифтового оборудования проходит с обязательным участием контролирующих органов и собственников помещений в доме.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта, и сроки проведения работ можно на сайте фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.