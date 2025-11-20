Лифты обновили в более чем 130 МКД Подмосковья с начала года
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Фонд капитального ремонта Подмосковья произвел замену лифтового оборудования в 134 многоквартирных домах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. Так, всего в 2025 году планируется заменить 415 лифтов в 146 многоквартирных домах.
Больше всего объектов специалисты отремонтировали в:
- Королеве — 15 МКД, заменено 35 лифтов;
- Подольске — 8 МКД, заменено 22 лифта;
- Балашихе — 8 МКД, заменено 20 лифтов;
- Лобне — 5 МКД, заменено 19 лифтов;
- Сергиевом Посаде — 9 МКД, заменено 18 лифтов.
Современное оснащение лифтов включает:
- антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений;
- энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии;
- интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров.
Приемка каждого введенного в эксплуатацию лифтового оборудования проходит с обязательным участием контролирующих органов и собственников помещений в доме.
Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта, и сроки проведения работ можно на сайте фонда.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.